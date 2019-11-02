اونلاين | مشاهدة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر من قبل beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع مجانا الآن

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يواصل ليفربول سلسلة انتصاراته بعد نجاحه في التأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عقب الفوز على آرسنال في مباراة ماراثونية استمرت حتى ركلات الترجيح لتنتهي المباراة بفوز yalla shoot live الحمر بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف. أما في الدوري الإنجليزي، فيتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه kora star

وعلى الجانب الآخر، liverpool live تأهل أستون فيلا لدور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك. وفي الدوري، يحتل أستون فيلا حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من عشر مباريات خاضها في البريمييرليج حتى الآن، فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتين وخسر في خمس مباريات. kora on line

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