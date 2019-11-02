اونلاين | يلا شووت - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول PLUS

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كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش Liverpool vs Aston villa.

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كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواصلة تفوقه في بطولة الدوري بتحقيق الفوز العاشر في البريميرليج، ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة Liverpool vs Aston villa.

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