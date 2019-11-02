اونلاين | «يلا شوت Trezeguet» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول هدف SALAH

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يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي KORA LIVE لمواجهة نظيره نادي أستون فيلا البوم السبت 2 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

وستذاع مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم بالدوري الإنجليزي على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق حفيظ دراجي.

موعد مباراة ليفربول واستون فيلا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة ليفربول وأستون فيلا LIVERPOOL ONLINE اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب فيلا بارك.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا

أليسون فى حراسة المرمى، روبرتسون - فيرجيل فان ديك - ديان لوفرين – أرنولد - جيمس ميلنر - فابينيو - أليكس أوكسليد تشامبرلين - ساديو مانى - روبرتو فيرمينو - ديفوك أوريجى، بينما سيبدأ محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

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تشكيل أستون فيلا ضد ليفربول

توم هيتون فى حراسة المرمى، فريدريك جولييرت - بيورن انجلز - نيرون منجس - ماثيو تارجيت - مارفيلوس تاكامبا - محمود تريزيجيه - دوجلاس لويز سواريس - جون ماكين - جاك جراليش - ويسلي موراييس.

بث مباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم بالدوري الإنجليزي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي ليفربول KORA ONLINE في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

بينما يتواجد نادي أستون فيلا في المركز الخامس عشر YALLA SHOOT من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.