شاهد هدف تريزيجيه أمام ليفربول في الدوري الانجليزي

السبت 2 نوفمبر 2019

تريزيجيه

تمكن محمود حسن تريزيجيه في إحراز الهدف الأول لـ أستون فيلا الإنجليزي أمام ليفربولفي إطار المواجهة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، في منافسات الجولة 11 من الدوري الانجليزي.

Advertisements

وانتهى الشوط الأول من تقدم استون فيلا بهدف تريزيجيه لأصحاب الأرض على ليفربول في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

ويدخل ليفربول اللقاء برصيد 28 نقطة على قمة ترتيب الدوري من إجمالي 10 مباريات لعبها حتى الآن، فاز في 9 منها وتعادل في لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد،وعلى الجانب الآخر يحل أستون فيلا في المركز 15 برصيد 11 نقطة.