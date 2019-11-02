اخبار الرياضه

شاهد هدف تريزيجيه أمام ليفربول في الدوري الانجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف تريزيجيه أمام في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

السبت 2 نوفمبر 2019

تريزيجيه

تمكن محمود حسن تريزيجيه في إحراز الهدف الأول لـ أستون فيلا الإنجليزي أمام ليفربولفي إطار المواجهة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، في منافسات الجولة 11 من الدوري الانجليزي.

Advertisements

وانتهى الشوط الأول من تقدم استون فيلا بهدف تريزيجيه لأصحاب الأرض على ليفربول في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

ويدخل ليفربول اللقاء برصيد 28 نقطة على قمة ترتيب الدوري من إجمالي 10 مباريات لعبها حتى الآن، فاز في 9 منها وتعادل في لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد،وعلى الجانب الآخر يحل أستون فيلا في المركز 15 برصيد 11 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد هدف تريزيجيه أمام ليفربول في الدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا