شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: شخصية فايلر تساعدنا على التألق.. وهذا سبب غيابي عن التشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحاً أن جميع الأمور مُستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيز والاستقرار التي تُمهّد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وأكد صالح جمعة أن معسكر الإمارات المقام حاليًا يعد مهمًا للغاية، والفريق يستفيد منه يومًا بعد الآخر، سواء على صعيد الحصص التدريبية، أو تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين، كما يعتبر فرصة جيدة ليتعرف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، على قدرات اللاعبين وإمكاناتهم بشكل أكبر؛ نظرا لتوليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.

وقال لاعب الأهلي، في حوار مع الموقع الرسمي للنادي، إن الفريق عازم على مواصلة العروض القوية التي حققها قبل توقف مسابقة الدوري، حيث فاز الأهلي في جميع المباريات الست التي خاضها تحت قيادة فايلر محلياً وأفريقيًا، موضحاً أن مجموعة اللاعبين المتواجدين حالياً في الفريق مُتكاملة ومتجانسة، وتمتلك قدرات فنية عالية تؤهلها لتحقيق طموحات الجماهير والفوز بجميع البطولات التي يتنافس عيها الفريق.

وأبدى صالح جمعة ثقته في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، في ظل الرغبة الكبيرة للجيل الحالي باستعادة بطولة أفريقيا والحفاظ على لقب الدوري.

وأبدى صالح جمعة إعجابه الشديد بالمدير الفني وتعامله الجيد مع اللاعبين داخل وخارج الملعب، قائلا: «لقد تعاملت مع مدربين كثيرين؛ سواء كانوا محليين أم أجانب، وأرى أن فايلر من أفضلهم؛ لأنه يُجيد التعامل مع اللاعبين على المستوى الفني والنفسي».

وتابع: «من أهم مزايا فايلر أيضاً شخصيته القوية ونجاحه في التواصل مع اللاعبين، وتوصيل فكره لهم بطريقة سهلة، وهذا أمر مهم في عالم الكرة، المدير الفني استطاع كسب ثقة الجميع في الفريق بفضل سماته الجيدة داخل وخارج الملعب».

وأشار صالح جمعة إلى أن الشواهد والنتائج تؤكد نجاح تجربة فايلر حتى الآن.. لقد بدأ تجربته مع الأهلي بفوز مهم خارج الديار أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة أفريقيا، ثم حقق بطولة مهمة أمام الزمالك حيث توّج بلقب السوبر المحلي من خلال عرض قوي والفوز ببطولة قوية وأمام منافسه التقليدي الذي يُعد الفوز عليه بمثابة بطولة خاصة لجماهير الفريق.

وأكد صالح أن البداية الجيدة لـ«فايلر» مع الأهلي أسعدت جماهير الفريق، ومنحت المدير الفني دعماً هائلاً من الجماهير، خاصة أن النتائج الجيدة استمرت بعد الفوز بالسوبر المحلي.

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وأبدى صالح ثقته في أن فايلر سينجح مع الأهلي لأنه يملك كل مقومات النجاح، موضحا أنه لا يخشى على الأهلي من توقف الدوري لفترة طويلة باعتبار أن الأهلي كان قد بدأ الموسم بشكل جيد للغاية وحقق نتائج جيدة، وعلّق، قائلًا: «أثق في قدرتنا على مواصلة العروض الجيدة بعد انتهاء فترة توقف الدوري.. الفريق لديه عدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة والإمكانات العالية.. لدينا ما يقرب من 13 لاعباً في المنتخبات الوطنية والمجموعة الأخرى تمتلك خبرات طويلة وقدرات فنية عالية، ونحن نستعد بشكل جيد لفترة ما بعد عودة الدوري والبطولة الأفريقية، لاسيما أن الجميع في الفريق يمتلك الدوافع لمواصلة الانتصارات والعروض القوية التي تحققت قبل توقف المسابقة».

وقال صالح جمعة إنه جاهز للمشاركة مع الفريق حالياً، موضحاً أنه ينتظر استئناف بطولة الدوري ليحظى بفرصة المشاركة مع الأهلي خاصة أنه مُلتزم بتعليمات الجهاز الفني خلال التدريبات.

وتحدث صالح جمعة عن عدم مشاركته مع الفريق منذ تولي فايلر المسؤولية، قائلاً: «أعلم أن هذا الأمر يشغل الكثيرين، وهو أمر أحزنني أيضاً لأني أتطلع للمشاركة دائماً في المباريات، لهذا فإن الفترة المقبلة بالنسبة لي تمثل تحديا خاصا لإثبات ذاتي لنيل ثقة الجهاز الفني والعودة للمشاركة في المباريات».

وواصل صالح، حديثه قائلاً: «خلال الفترة الأخيرة.. فايلر يتحدث معي كثيراً ودائماً ما يوجه لي النصائح والتعليمات، وهو سعيد بأدائي في المران ويمنحني الثقة والدعم، وهذا أمر أسعدني جيداً ورفع من معنوياتي، وجعلني أجتهد أكثر في التدريبات وأستعد بقوة للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الحالية لارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبي الرسمية».

وشدد لاعب الأهلي على أن الفترة الحالية من أكثر الفترات التي يتفاءل بها.. ويشعر بأنه سيعود أقوى وأفضل في الملعب.. فهو يُركّز كثيراً في المران، ويجد كل الدعم من الجهاز الفني بقيادة مستر فايلر بجانب الدعم الجماهيري اللامحدود، الذي يمنحه الدافع للاجتهاد أكثر من أجل العودة لتشكيل الأهلي.

وأكد صالح أن الفترة الأخيرة شهدت تناثر أنباء وشائعات كثيرة عنه، لكنه لم يشأ الرد على كل هذه التفاصيل وفضّل التركيز في الملعب لأنه يعلم جيداً أن الملعب أقصر الطرق لتوصيل رسالتك كلاعب، وهذا ما ينوي تنفيذه حاليًا.

وتابع: «أحترم جميع اللاعبين الذين يلعبون في نفس مركزي.. وأرى أنني قادر على العودة للمشاركة مع الفريق؛ لأن مشكلتي لم تكن مع أي لاعب، ولا مع أي مدرب فمشكلتي دائماً كانت مع نفسي.. فأنا من أملك إبعاد نفسي عن المباريات، وأنا من أملك العودة للتشكيل.. فعندما أكون في قمة التركيز و(أقفل على نفسي) أعود للمشاركة مع الفريق، وهذا حدث معي خلال أكثر من فترة ماضية نجحت خلالها في المشاركة بفضل التركيز والاجتهاد في الملعب، وأرى أن هذه الفترة ستتكرر مع فايلر لأنني مُتفائل جدًا بوجوده ودوره مع الفريق ككل ومعي بشكل شخصي.

وأوضح صالح جمعة أنه لا يفكر في الرحيل عن النادي كما يشيع البعض لعدم مشاركته مع الفريق، مشددا على أنه لا يشغل نفسه إلا بالتركيز في الملعب والعودة للتشكيل من جديد، موضحاً أنه أغلق هذا الباب تماماً لرغبته الجادة في البقاء مع الأهلي وتحقيق نجاحات كثيرة في ظل دعم الجهاز الفني والإدارة والجمهور له، كما أن الأهلي هو منظومة النجاح الأولى، ليس في مصر فقط، لكن في منطقة الشرق الأوسط، لذا فمن الطبيعي أن يحرص كل لاعب على الاجتهاد للمشاركة والبقاء في الأهلي، موضحاً أن عقده مع الأهلي يستمر ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وأشار إلى أن لديه دافعًا قويًا أيضًا للعودة لمنتخب مصر، ويرى أنه في حال عودته للمشاركة والتألق مع الأهلي سيكون له دور مع المنتخب، ورغم أن المنافسة ستكون صعبة أيضًا، لكنه يثق تمامًا في قدراته التي تؤهله للمشاركة مع الأهلي، ومن ثم الانضمام للمنتخب الوطني الأول.