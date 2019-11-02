شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» يفتتح أهدافه بالدوري الإنجليزي في مرمى ليفربول «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

افتتح محمود حسن «تريزيجيه»، لاعب فريق أستون فيلا، أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، في مرمى نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح.

ويستضيف فريق أستون فيلا نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ11 من بريميرليج، على ملعب فيلا بارك.

وأحرز تريزيجيه في الدقيقة 21، بعد ركلة حرة نفذها أنور الغازي، وسددها تريزيجيه بيمينه في شباك الريدز، رغم شكوك في وجود تسلل، لكن تقنية الفار احتسبت الهدف.