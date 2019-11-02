شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يسقط أمام بورنموث ويواصل نزيف النقاط في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كتب: عمرو فرج

عاد مانشستر يونايتد للنتائج السلبية بعدما سقط أمام مضيفه بورنموث بهدف مقابل لا شيء، في افتتاح الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، ليحصد بذلك الشياطين الحمر الخسارة الرابعة لهم هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 13 نقطة من 11 جولة، من ثلاثة انتصارات و4 تعادلات و4 خسائر، وبعد خسارتهم اليوم، يظل في المركز الثامن، في انتظار باقى مباريات الجولة، مع إمكانية الهبوط إلى المركز السادس عشر.

وفاز صاحب الأرض على ملعبه بنتيجة 1/0، وسُجل الهدف في نهاية الشوط الأول عن طريق لاعبه جوشوا كينج، ليخرج بذلك متقدما على الريدز، بهذا الفوز ارتفع رصيد بورنموث إلى 16 نقطة، ليحتل بذلك المركز السادس مؤقتا في انتظار باقى مباريات الجولة.

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ويعد هذا الانتصار هو الرابع لبورنموث هذا الموسم، وأنهى به سلسلة من سبع مباريات متتالية دون انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بخسارة اليوم يحقق اليونايتد رقما جديدا وهو الفشل في المحافظة على نظافة شباكه في آخر 11 جولة خارج ملعبه بالدورى الإنجليزى الممتاز.

ويحقق المدرب سولشاير بهذه الانطلاقة نسبة فوز 27% فقط، وهي تعد أسوأ انطلاقة للفريق.

*تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم