شكرا لقرائتكم تعرف على موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال الجنايني في تصريحات صحفية، انه خلال يطولة افريقيا تخت 23 سنة سيعلن اتحاد الكرة خبرا مهما عن تطبيق التقنية في الدوري.
وتابع ان التدريب على التقنية بالنسبة للحكام بدأ بالفعل وجار الحصول على موافقات الاتحاد الدولي لتطبيقها بالفعل.
وكشف عمرو الجنايني، عن موعد عودة الجماهير لمباريات الدوري الممتاز.. مشيرا الي، انه بحلول شهر يناير أو فبراير بحد أقصى ستقام مباريات الدوري بحضور جماهيري.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.