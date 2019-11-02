شكرا لقرائتكم تعرف على موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال الجنايني في تصريحات صحفية، انه خلال يطولة افريقيا تخت 23 سنة سيعلن اتحاد الكرة خبرا مهما عن تطبيق التقنية في الدوري.

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وتابع ان التدريب على التقنية بالنسبة للحكام بدأ بالفعل وجار الحصول على موافقات الاتحاد الدولي لتطبيقها بالفعل.

وكشف عمرو الجنايني، عن موعد عودة الجماهير لمباريات الدوري الممتاز.. مشيرا الي، انه بحلول شهر يناير أو فبراير بحد أقصى ستقام مباريات الدوري بحضور جماهيري.