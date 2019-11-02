شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة زيادة الاستبدال للأندية في يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة حول اتجاه اللجنة لزيادة الاستبدال في قوائم الأندية وتحديدا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل .

قال المصدر لـ"الخليج 365"، إنه لا يوجد نية لزيادة الاستبدال وسيتم الالتزام باللوائح التي بدا عليها الموسم الحالي لأن أي تعديل فيها من شأنه أن يؤدي لبطلان المسابقة.

وتابع المصدر، أن هناك 5 استبدالات لكل ناد يتم استخدامها سواء بداية الموسم أو في يناير المقبل، مشددا علي عدم زيادة الاستبدال إلي 7 مقاعد .