شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة زيادة الاستبدال للأندية في يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال المصدر لـ"الخليج 365"، إنه لا يوجد نية لزيادة الاستبدال وسيتم الالتزام باللوائح التي بدا عليها الموسم الحالي لأن أي تعديل فيها من شأنه أن يؤدي لبطلان المسابقة.
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