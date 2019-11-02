شكرا لقرائتكم كيشو يتأهل للدور قبل النهائي بطولة العالم للمصارعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاء تأهل كيشو بعد التغلب على كلا من لاعب الصين 0/8 و أوكرانيا 10/4 ثم التقى مع لاعب كيرجستان 12/4 .

يذكر أن كيشو تأهل إلى دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو ٢٠٢٠ بعد احتلال المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى