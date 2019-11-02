شكرا لقرائتكم محمود عبدالعزيز لاعب الزمالك يخضع لكشف طبى جديد بعد جراحة الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمود عبدالعزيز "زيزو"، لاعب وسط فريق الزمالك، بعد غد الإثنين، لفحص طبي جديد من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة، قبل عودته إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يعود "زيزو" إلى القاهرة، يوم الإثنين المقبل، قادمًا من ألمانيا، خلال الساعات المقبلة، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى، والتى خضع لها مساء الخميس الماضى، حيث أصيب اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراة مصر للمقاصة، التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.