شكرا لقرائتكم عمر الجنايني يكشف تفاصيل استضافة مصر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة أن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما سوف تخرج على غرار امم افريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى صيف العام الجاري. ويشارك المنتخب الاوليمبي للفراعنة بقيادة شوقى غريب ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات غانا والكاميرون ومالى فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما. Advertisements وأشار عمرو الجنايني إلى أنه تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الأفريقية تحت 23 عاما . وطالب رئيس الجبلاية وسائل الإعلام بضرورة المساندة والمؤازرة من أجل إنجاح البطولة الأفريقية تحت 23 عاما.

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