شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج اليوم الأول من بطولة الفراعنة الدولية الأولى للايروبك،... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت نتائج اليوم الأول من بطولة الفراعنة الدولية الأولى للايروبك، والمقامة حاليا في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على صالة الشباب والرياضة وتستمر حتى 4 نوفمبر الجاري، كالآتي: فى منافسات الثلاثي كبار فازت الفريق المصري بالمركز الأول والميدالية الذهبية وجاءت الجزائر في المركز الثاني. وفى منافسات الثلاثي ناشئين. جاء فريق نادي سموحة الممثل عن مصر في المركز الأول وفريق نادي الممؤسسة الممثل عن مصر في المركز الثاني. Advertisements وفى منافسات الثلاثي للمراحل السنية جاء في المركز الأول فريق نادي سموحة وفي المركز الثاني فريق سموحة ب وفي المركز الثالث فريق نادي الشمس. وفى منافسات فردي الآنسات للمراحل السنية جاءت في المركز الأول اللاعبة فالري سيكوفا من بلاروسيا وفي المركز الثاني اللاعبة مني السويفي من مصر وفي المركز الثالث كرما غرابة مصر. وأقيم مساء أمس الجمعة، حفل افتتاح بطولة الفرعنة الدولية للجمباز للايروبك في نسختها الأولى، والمقامة بمدينة الغردقة خلال من 1 وحتى 4 أكتوبر الجاري، بمشاركة 179 لاعب ولاعبة من 8 دول.

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