شكرا لقرائتكم تعليق أدهم السلحدار على هزيمة الدراويش أمام الانتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى الودية التى جمعتهما اليوم ، ضمن تحضيراتهما لاستئناف مسابقة الدورى المحلى
وأضاف السلحدار :”التجربة كانت مفيدة بشكل كبير للاعبين الذين لم يشاركو معنا منذ فترة لذلك كان من الضرورى تجهيزهم تمهيدا للاعتماد على جهود أى منهم حسب الحاجة الفنية”.
وواصل :”حرصنا على تجريب مجموعة من الخطط الفنية وإشراك أكثر من لاعب فى مراكز جديدة للوقوف على مرونتهم التكتيكية ومدى قدرتهم على المشاركة بأكثر من مركز”.
وأتم مدرب الدراويش :”سعيد بمدى الاصرار الذى وجدته لدى اللاعبين على اثبات أنفسهم وأرى ذلك من أهم المكاسب”.
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