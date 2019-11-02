«ميستيك مون» يتوج بالشوط الرئيسي في مضمار جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: محمود شرف

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، انطلق موسم سباقات الخيول في مضمار جبل علي، أمس، في نسخته الثامنة والعشرين، وسط حضور جماهيري بلغ 13 ألفاً من رواد المضمار الأصفر، وبمشاركة 84 خيلاً تنافست على ألقاب الأشواط السبعة التي شكلت بطولات ضربة بداية الموسم الجديد، وتقدم الحضور الرسمي ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي إلى جانب ممثلي الشركات الراعية الذين تقدمهم فيصل الشعفار العضو المنتدب في مؤسسة الشعفار للاستثمار، وكانت اللجنة المنظمة قد احتفلت بيوم العلم ضمن احتفالاتها بمهرجان الافتتاح الذي حمل اسم مهرجان البرشاء، كما اشتملت فقرات الافتتاح على عروض فنية وجوية وتراثية مميزة.

وتوج الحصان «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي بطلاً للشوط الرابع والرئيسي، ونال جائزة إسطبلات شادويل راعي الشوط الأغلى عن جدارة بقيادة الفارس سام هتشكوت والمدرب دووج واتسون، وعقب نهاية الشوط قام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتتويج البطل، وتسلم فيصل الشفعار جائزة المالك نيابة عنه.

وكانت الكلمة المسموعة للفرس المتألقة «دبي بارما» المملوكة لعائلة بارما حيث حازت 1400 صوت من ترشيحات الجمهور وتصدرت المشهد على أرض الواقع وعلى ورق الترشيحات في ضربة بداية الموسم، عندما حلقت بالشوط الأول بعد أن قطعت المسافة المقررة للسباق 1200 متر في زمن قدره 1:13:48 بقيادة الفارس ريتشارد مولن والمدرب ساتيش سيمار، وجرى السباق برعاية المشرق لخدمات الري وعقب نهاية الشوط قام سهيل نجار ممثل الشركة الراعية بتتويج فارس ومالك ومدرب البطل.

وفي الشوط الثاني فجر الحصان «تابر ناس» لعبدالله سعيد بن حزيم مفاجأة مدوية عندما اعتلى منصة التتويج بطلاً لشوط الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين بقيادة الفارس كونور بيسلي والمدرب أحمد بن حرمش، وعقب نهاية الشوط قام عبدالحليم برقاوي ممثل الشركة الراعية بتتويج البطل، وكانت مسافة الشوط الثاني 1200 متر قطعها تابر ناس في زمن قدره 1:12:06.

وتواصلت المفاجآت في الشوط الثالث بفوز الحصان «نايت كاسيل» لعلي حداد ببطولة الشعفار للاستثمار بقيادة الفارس كونور بيسلي والمدرب ساتيش سيمار اللذين حققا الثنائية في أول أيام موسم جبل علي، وقام فيصل الشعفار بتتويج البطل وسلم الجوائز للمالك والفارس والمدرب.

وفي الشوط الخامس، أهدى الحصان «متوكد» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بطولة شوط الرضا لوساطة التأمين بقيادة المدرب مصبح المهيري والفارس اشتيبان مازور، وتسلم سالم السبوسي الجائزة نيابة عن الملاك، وقام محمد خالد الرضا بتتويج البطل نيابة عن الشركة الراعية لخامس الأشواط.

وواصلت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تألقها في الشوط السادس، الذي جرى سباقه برعاية بنك دبي التجاري وتحققت الثنائية عن طريق الحصان «تفاخر» بقيادة الفارس ساندرو بايفا وبإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

واختتم الحصان «كرينسبيل» لعبدالعزيز خالد النوري وقيادة الفارس فابريس فيرون ألقاب اليوم الأول، حين فاز بالشوط السابع الذي جرى سباقه برعاية «اس اي اس».

الحلواني يشيد بالحضور الجماهيري

أعرب المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي عن سعادته الكبيرة بالموسم الجديد الذي جاءت افتتاحيته وسط الحضور والإقبال الجماهيري الكبير الذي اعتاد عليه المضمار العائلي، وذلك بفضل توجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم .

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الصايغ: شادويل حاضرة في كل السباقات

أعرب ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عن سعادته بالانطلاقة القوية والجماهيرية ، وقال إن شادويل وشقيقاتها مزارع وإسطبلات شادويل وديرنزتاون ستظل حاضرة في رعاية سباقات الخيول في مضمار جبل علي.

الشعفار: سعداء بالتواجد في جبل علي

رفع فيصل الشعفار ممثل مجموعة الشعفار للاستثمار التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة يوم العلم،وإلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، بمناسبة انطلاقة الموسم الثامن والعشرين لسباقات الخيول في المضمار الأصفر.