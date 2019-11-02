في ’’قمة المصريين‘‘.. صلاح يضيع.. وتريزيجيه يسجل.. والمحمدي بيتفرج

كتب: ضياء السقا

انتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا، وليفربول، بتقدم الفيلانز، بهدف دون رد، سجله النجم المصري محمود تريزيجيه، في المباراة التي تجمعهما، على ملعب فيلا بارك، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي أول ربع ساعة من الشوط الأول أهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق، بعدما تلقى كرة طولية في أقصى الجهة اليمنى، ليسددها نجم ليفربول، ليتصدى لها حارس أستون فيلا ببراعة.

وفي الدقيقة 21، نجح تريزيجيه في إحراز أول أهدافه في الدوري الإنجليزي، من كرة مشابهة لفرصة صلاح الضائعة، حيث تلقى نجم أستون فيلا كرة في أقصى الزاوية اليمنى سددها بمهارة من بين أقدام أليسون حارس الريدز.

Advertisements

ويجلس أحمد المحمدي مدافع أستون فيلا على مقاعد البدلاء.

وسيطر ليفربول على معظم مجريات الشوط الأول، وسط تراجع دفاعي لأستون فيلا، الذي اعتمد على المرتدات السريعة.

شاهد هدف تريزيجيه