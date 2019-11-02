بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × أستون فيلا (صلاح وتريزيجيه أساسيان)

كتب: ضياء السقا

يواجه أستون فيلا، نظيره ليفربول، على ملعب فيلا بارك، في الخامسة عصر اليوم السبت، في الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على توتنهام بهدفين لهدف، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الـ15 بـ11 نقطة.