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كينج ينهي صحوة يونايتد ويمنح الفوز لبورنموث

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اسماء السيد - وصلت صحوة مانشستر يونايتد لنهاية محبطة مع تسجيل جوشوا كينج مهاجم بورنموث قبل نهاية الشوط الأول ليمنح فريقه الفوز 1-صفر في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسدد كينج مباشرة من مسافة قريبة ليسجل بورنموث أول أهدافه في الدوري الممتاز خلال أكثر من شهر.

وفاز يونايتد بثلاث مباريات متتالية خارج أرضه في كافة المسابقات لكن وعلى الرغم من بدايته القوية أمام بورنموث، فان الضيوف لم يمثلوا أي تهديد هجومي في مباراة متقلبة.

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وارتقى يونايتد بإيقاعه في المراحل الأخيرة بعد أن سدد ميسون جرينوود مباشرة في القائم عقب حلوله بديلا.

ودفع الفوز ببورنموث لتجاوز يونايتد نحو المركز السادس برصيد 16 نقطة من 11 مباراة قبل المباريات التي ستقام لاحقا اليوم بينما يملك يونايتد 13 نقطة.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث:

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