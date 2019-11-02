وفاة المتسابق الاندونيسي موناندار في حادث بحلبة سيبانج









اسماء السيد - توفي الإندونيسي أفريدزا موناندار بسبب حادث في سباق بكأس المواهب الآسيوية للدراجات النارية بحلبة سيبانج الدولية اليوم السبت.

ووقع الحادث بعد سقوطه في المنعطف العاشر باللفة الأولى قبل إيقاف السباق على الفور ورفع العلم الأحمر ثم إلغاء السباق.

Advertisements

وبعد حصوله على مساعدة طبية على جانب الحلبة نُقل المتسابق (20 عاما) إلى مستشفى كوالالمبور حيث توفي متأثرا بجراحه.

وقال منظمو السباق في بيان "يتقدم الاتحاد الدولي للدراجات النارية وجميع القائمين على كأس المواهب الآسيوية خالص التعازي لعائلة وأصدقاء ومحبي موناندار".

وكان موناندار من المرشحين للقب إذ كان ينافس في الجولة الأخيرة من الكأس بعد تحقيق انتصارين كما صعد لمنصة التتويج أربع مرات.