سحر العملاق جيمس يهدي ليكرز فوزا مثيرا على مافريكس بعد وقت إضافي

اسماء السيد - ظهر العملاق ليبرون جيمس بشكل رائع وسجل ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز 119-110 بعد وقت إضافي على دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الجمعة.
وأحرز جيمس 39 نقطة ومرر 16 كرة حاسمة كما استحوذ على 12 كرة مرتدة وأضاف زميله أنطوني ديفيز 31 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة لينجح ليكرز في تعويض تأخره بفارق 15 نقطة ويحقق فوزه الرابع على التوالي.
وأنقذ داني جرين فريق ليكرز من الهزيمة عندما سجل رمية ثلاثية في الثانية الأخيرة من الوقت الأصلي ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي وأنهى المباراة برصيد 14 نقطة.
وشارك كايل كوزما لأول مرة مع ليكرز هذا الموسم بعد التعافي من إصابة في كاحله الأيسر وسجل تسع نقاط في 19 دقيقة.
وأحرز ليكرز أول سبع نقاط في الوقت الإضافي ولم يتأخر في النتيجة حتى النهاية رغم أن مافريكس قلص الفارق إلى 110-108 بعد رمية ثلاثية من المتألق لوكا دونتشيتش قبل حوالي ثلاث دقائق من النهاية.
وسجل دونتشيتش ثلاثة أرقام مزدوجة أيضا إذ أحرز 31 نقطة ومرر 15 كرة حاسمة كما استحوذ على 13 كرة مرتدة فيما أضاف كريستابس بورزينجيس 16 نقطة.
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