يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم 2-11-2019 رابط سريع بدون تقطيع – الهدف الأول...

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مباراة ليفربول وأستون فيلا

عبر الأسطر التالية سوف نضع رابط بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت 2-11- 2019 في بطولة الدوري الإنجليزي، ويحل اليوم الريدز بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح ضيفاً ثقيلاً على نظيره أستون فيلا والذي يضم من ضمن فريقه المحترف المصري أحمد المحمدي وتريزيجيه.

يدخل الريدز لقاء اليوم وهو في كامل معنوياته متربعاً على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، أما استون فيلا فهو يحتل المركز ال15 برصيد 11 نقطة.

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بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا

هدف أستون فيلا

بدأت المباراة والترقب والحذر متبادل بين الفريقين، إلا أن أستون فيلا كان سريع وانقض على غريمه ليحرز الفرعون المصري تريزيجيه، أول هدف للنادي أستون فيلا بعد خطأ اللاعب ساديو مانيه.

الاستحواذ 70 ليفربول، 30 أستون فيلا

نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت 2- 11- 2019

سوف نرصد لكم نتيجة مباراة اليوم بين ليفربول وأستون بعد ثواني معدودة من انتهاء اللقاء.

ملخص وأهداف مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم

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