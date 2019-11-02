شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تأجيل مباراة المحلة والمنصورة للأربعاء بدلا من الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل تأجيل مباراة غزل المحلة والمنصورة التى كان مقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن فعاليات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، التى تضم أندية الإسكندرية وبحري بالقسم الثانى إلى الأربعاء.

يأتى ذلك نظرا لإقامة مباراتين فى نفس التوقيت بالمحلة، حيث يستضيف فريق بلدية المحلة نظيره أبو قير للأسمدة ، وهو ما أدى لتاجيل المباراة الأخرى بين المحلة والمنصورة.

وكان غزل المحلة قد حقق الفوز الأول له بالمسابقة الجولة الماضية على حساب الحمام بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد حمدان وهو ما رفع رصيده إلى 4 نقاط، فى الوقت الذى يحتل فيه دكرنس الصاعد حديثا من القسم الثالث للثانى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط جمعهما من الفوز على الأوليمبى بهدف مقابل للاشئ ومالية كفر الزيات بثلاثة أهداف مقابل هدف.