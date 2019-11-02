شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يعلن طاقمى حكام مباراتى مصر أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراتى المنتخب الوطني الأول مع كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة مصر مع كينيا يوم 14 نوفمبر الجارى، وتم إسناد إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من الكاميرون بقيادة الدولى اليوم ألومى، ومعه الفيز نوبي مساعد أول، وساندا أوماريو مساعد ثاني، وبلايزي نجوا حكم رابع، بينما تم تعين يوسف جيدي مراقباً للمباراة من جيبوتي.

كما أعلن الكاف طاقم تحكيم مباراة مصر مع جزر القمر فى نفس التصفيات والمقرر لها 18 نوفمبر الجارى فى جزر القمر بطاقم تحكيم من كوت ديفوار بقيادة الدولي، بينيفينيو سينكو ومعه أشومو هيرمان مساعد أول، وخليلو بامبا مساعد ثاني، ورولاند ليونز حكماً رابعاً، وتم إسناد مهمة مراقبة المباراة للملجاشي دودا نيرمبو أوفونجي.