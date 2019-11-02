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كيشو يتأهل لقبل نهائى بطولة العالم للمصارعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، فى التأهل إلى منافسات الدور قبل النهائي من منافسات بطولة العالم التى تقام بالمجر.

 

وجاء تأهل كيشو بعد التغلب على كل من لاعب الصين 0/8، وأوكرانيا 10/4، ثم التقى لاعب كيرجستان 12/4.

 

يذكر أن كيشو تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠ بعد احتلال المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى.

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