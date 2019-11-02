شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يتأهل لقبل نهائى بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تأهل كيشو بعد التغلب على كل من لاعب الصين 0/8، وأوكرانيا 10/4، ثم التقى لاعب كيرجستان 12/4.
يذكر أن كيشو تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠ بعد احتلال المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر كيشو يتأهل لقبل نهائى بطولة العالم للمصارعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.