مشاهدة مباراة روما ونابولي بث مباشر في الدوري الإيطالي عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة خدمة للقراء الأعزاء لمشاهدة مباراة روما ونابولي بث مباشر في الدوري الإيطالي فى تمام الرابعة عصر اليوم السبت بملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الأسبوع الحادي عشر بـ"الكالتشيو" . ويحتل فريق روما المركز الرابع برصيد 19 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز فى 5 منها وتعادل 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة، بينما يحتل فريق نابولي المركز السادس برصيد 18 نقطة ، فاز فى 5 مباريات وتعادل 3 وخسر مباراتين . Advertisements ويدخل روما مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير فى الكالتشيو على أودينيزي برباعية نظيفة الأربعاء الماضى. وفى تاريخ مواجهات الفريقين تم لعب 145 مباراة فى مختلف المسابقات، استطاع نابولي الفوز في 47 مباراة ، بينما فاز روما 49 مباراة وتعادلا في 49 مباراة أخرى. لمشاهدة مباراة روما ونابولي بث مباشر، اضغط هنا

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