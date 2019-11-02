شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى يكشف موعد تطبيق تقنية الـvar وعودة الجماهير لمباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز. وقال الجنايني في تصريحات صحفية إنه خلال بطولة أفريقيا تحت 23 سنة سيعلن اتحاد الكرة خبرا مهما عن تطبيق التقنية في الدوري. Advertisements وتابع أن التدريب على التقنية بالنسبة للحكام بدأ بالفعل، وجار الحصول على موافقات الاتحاد الدولي لتطبيقها. وكشف عمرو الجنايني عن موعد عودة الجماهير لمباريات الدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه بحلول شهر يناير أو فبراير بحد أقصى ستقام مباريات الدورى بحضور جماهيرى.

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