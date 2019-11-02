سوبر كورة.. شاهد ظهور الأسطورة الفرنسى أنيلكا فى مران الأهلى بمعسكر الإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم الفرنسي نيكولاس أنيلكا، فى مران النادى الأهلى، مساء اليوم السبت حيث حضر مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي شباب أهلي دبي، في ثالث أيام المعسكر التدريبي الذي يقام في دولة الإمارات. وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي على استقبال النجم الفرنسي أنيلكا.

وتأتى زيارة الفرنسي أنيلكا لمران الأهلي، على هامش زيارته للإمارات، وحرص على حضور مران الفريق الأحمر. وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم، واشتمل على جانب بدني وبعض الفقرات الفنية، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمرحلة الهامة المقبلة. Advertisements وتضم قائمة الأهلى فى معسكر دبى تضم 25 لاعبا وهم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولى وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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