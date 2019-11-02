شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يوجه الشكر لضياء عبد الصمد ويعين هشام زكريا مديرا فنيا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة نادى الداخلية الشكر إلى ضياء عبد الصمد، المدير الفنى، والذى تقدم باستقالته بعد خسارة الفريق أمام بتروجت وسيراميكا كليوباترا فى أول مباراتين بدورى القسم الثانى، وتعيين هشام زكريا مديراً فنيا للفريق.

وأكد اللواء عثمان الدسوقى، المشرف على فريق الكرة بنادى الداخلية لـ الخليج 365، أن قبول استقالة ضياء عبد الصمد لا يقلل من قيمته، مشيراً إلى أن الحظ عانده فى أول مباراتين وأن الإدارة تثق فى اللاعبين وفى قدرتهم على العودة إلى الدورى الممتاز.

وأضاف الدسوقى أن هشام زكريا يحظى بثقة كبيرة من الإدارة وهو باقى مع الفريق لتحقيق حلم الصعود وسيكون مدرب الداخلية بعد العودة للمتاز أيضاً.

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وكان ضياء عبد الصمد قد تولى تدريب الداخلية خلفاً لعلاء عبد العال بعد الهبوط إلى دورى القسم الثاني بالموسم الماضي.