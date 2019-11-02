شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته عبر "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حازم إمام، نجم الكرة المصرية ونادى الزمالك السابق، بعيد ميلاد ابنته، وحرص الثعلب على نشر فيديو احتفالاً بعيد ميلاد نجلته عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام.
وسبق لحازم إمام العمل كمدير للكرة بنادى الزمالك، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة النادى الأبيض ثم اتحاد الكرة.
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