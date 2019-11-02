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فيديو.. حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته عبر "إنستجرام"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حازم إمام، نجم الكرة المصرية ونادى الزمالك السابق، بعيد ميلاد ابنته، وحرص الثعلب على نشر فيديو احتفالاً بعيد ميلاد نجلته عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام.

يذكر أن حازم امام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق أعلن اتجاهه للتدريب والعمل كمدير فني في الموسم المقبل رسميا، ويقوم الثعلب حاليا بالاتفاق على خوض دورات تدريبية بأوروبا خلال الفترة المقبلة لتجهيز نفسه للعودة للملاعب والتدريب

وسبق لحازم إمام العمل كمدير للكرة بنادى الزمالك، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة النادى الأبيض ثم اتحاد الكرة.

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