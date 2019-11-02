شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: أمم أفريقيا تحت 23 عاما ستكون وجهة مشرفة للكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، أن بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما سوف تخرج على غرار أمم أفريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى صيف العام الجاري.

ويشارك المنتخب الأوليمبي للفراعنة بقيادة شوقى غريب ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات غانا والكاميرون ومالى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وأشار عمرو الجنايني إلى أنه تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الأفريقية تحت 23 عاما.

وطالب رئيس الجبلاية وسائل الإعلام بضرورة المساندة والمؤازرة من أجل إنجاح البطولة الأفريقية تحت 23 عاما.