شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكتفى بـ45 دقيقة فى مرانه الصباحى وعبد الغنى جاهز لجولدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الصربى ميتشو، تخفيف الحمل البدنى فى المران الصباحى اليوم بمعسكر الفريق فى مدينة السادس من أكتوبر، حيث يخوض الأبيض مرانه على فترتين فى معسكره الحالى.

واستمر مران الزمالك الصباحى لمدة 45 دقيقة، حيث احتوى المران على تدريبات خفيفة بالكرة وبعض تدريبات التنس والطائرة بالكرة، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا مساء اليوم سيتم التركيز خلاله على بعض الجوانب التكتكية وبعض الجمل الخاصة.

فيما اطمأن الجهاز الفنى للزمالك على الجاهزية الفنية للثنائي محمد عبد الغني وعمر السعيد لاعبى الفريق، جاء ذلك عقب تعافيهما بشكل نهائي من الإصابات التي كانا يعانيان منها، وظهر اللاعبان بشكل قوي وجاهزية فنية عالية خلال التدريبات بمعسكر الفريق المغلق المقام حاليا بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن ينتهى معسكر الزمالك بعد غد الإثنين، على أن يخوض الأبيض مواجهة ودية عقب ختام المعسكر عصر الغد مع جولدى على ملعب النادى الأبيض، استعدادا لخوض المنافسات المقبلة فى الدورى والبطولة الأفريقية، حيث يرتبط بمواجهة إنبى ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى، كما سيخوض مباراة أمام مازيمبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 29 من نوفمبر الحالى.