بطولة العام للكيك بوكسينج.. ذهبية و3 ميداليات لثنائى الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد النادي الإسماعيلي 4 ميداليات متنوعة فى بطولة العالم للكيك بوكسينج بالنسخة الـ19 والتى أقيمت بالمملكة المتحدة بمدينة مانشيستر بإنجلترا، بحضور عادل مصطفي مدير الأنشطة الرياضية ومحمود النجدى مدير إدارى الأنشطة. ونجح صلاح عزازى بطل العالم فى الاحتفاظ بالميدالية الذهبية فى وزنه لتدخل دولاب بطولات الاسماعيلى للعام الثانى على التوالى فى إنجاز غير مسبوق، كما أحرز اللاعب أيضاً الميدالية الفضية بالوزن المفتوح. Advertisements وحصد مازن علاء وحيد الميدالية الفضية في وزنه وكذلك الميدالية البرونزية في الوزن المفتوح خلال منافسات البطولة التى اقيمت بمشاركة 20 دولة يمثلون الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا والمكسيك والارجنتين وباكستان ومصر. ومنح بيتر لويس رئيس الاتحاد الدولي شهادة تقدير للنادي الإسماعيلي لدوره في نشر اللعبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



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