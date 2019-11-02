انت الان تتابع الأباتشي: رونالدو لا ينام ولا يترك الجيم وميسي نجم مختلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استغل نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير كارلوس تيفيز أنه لعب بجانب كل من الأسطورتين ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني والمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وكشف عن الفارق بينهما وعن السر وراء كونهما الأفضل في العالم منذ سنوات طويلة.

وحالف الحظ تيفيز "الأباتشي" للعب بجوار كل من ميسي في المنتخب الأرجنتيني ورونالدو عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشف تيفيز عن الفارق بين اللاعبين الكبيرين ، في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس تريبيون" البريطانية اليوم السبت ، من خلال سرد رواية قديمة عن رونالدو.

Advertisements

وقال تيفيز : "رونالدو يقضي اليوم كله في الجيم. إنه هاجس يستحوذ عليه. أتذكر اننا كنا بحاجة للذهاب إلى الجيم للتدريب في التاسعة من صباح يوم ما ، ووصلت إلى هناك في الثامنه ووجدته موجودا. وحاولت في المرة التالية أن أصل للجيم في السبعة والنصف ووجدته أيضا في ذلك التوقيت. وفي مرة أخرى ، بذلت جهدي لأصل هناك في السادسة والنصف لكنني وجدته هناك أيضا".

وفي المقابل ، أشار تيفيز مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني حاليا إلى أن مواطنه ميسي : "ليس هكذا. الأمور كلها طبيعية بالنسبة له. يتدرب بشكل طبيعي. ذات مرة ، لم يكن يسدد الضربات الحرة بشكل جيد ولكنه تدرب على ذلك حتى أصبح قادرا على تسديد الكرة من الضربات الحرة في زاوية المرمى دون عناء. تدرب وتحسن".

وسبق لتيفيز أن لعب للعديد من الأندية خلال مسيرته الكروية ومنها ويستهام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إنجلترا وكورينثيانز البرازيلي ويوفنتوس الإيطالي.