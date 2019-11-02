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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
أنس عبد الغني
يقدمة الخليج 365 مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم بث مباشر وذلك، ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد تشكيل الفريقين تواجد الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح وجها لوجه.
تشكيل أستون فيلا: هيتون، جيلبيرت، إنجيلز، مينجز، تارجت، ماكجين، ناكامبا، لويز، الغازي، تريزيجيه، ويسلي.
تشكيل ليفربول: أليسون، آرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، هندرسون، فينالدوم، لالانا، صلاح، فيرمينو، ماني
ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 28 نقطة، فيما يأتي أستون فيلا بالمركز الـ15 بـ11 نقطة.
مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا
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