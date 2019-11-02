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والدة رونالدو تكشف عن عصابة خطيرة تحاصر نجلها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

إعتبرت دولوريس أفييرو، والدة النجم البرتغالي ​​، أن لولا تدخلات ما وصفتها "المافيا" التي تحكم كرة القدم، لإستطاع نجله أن يكون أكثر من حقق ​الكرة الذهبية​ في العالم حاليا.

وقالت والدة رونالدو في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "هناك مافيا في عالم كرة القدم، عندما تنظر ماذا يحصل تتأكد أن هناك مافيا، لو كان رونالدو إسبانيّا أو إنكليزيّا لما كانوا فعلوا ما فعلوه، لكنه من البرتغال ومن ماديرا تحديدا".

وأضافت: "لا أعلم إن كان سيحقق الكرة الذهبية للمرة السادسة، لكنني واثقة جدا بأنه يستحقها بالنظر لما فعله طوال العام، لولا المافيا لكان أكثر من حققها".

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