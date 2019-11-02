شكرا لقرائتكم جهاز الزمالك يطئمن على جاهزية ثنائى الفريق بعد التعافي من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني على الاطمئنان على الجاهزية الفنية للثنائي محمد عبدالغني وعمر السعيد لاعبا الفريق .

وتماثلا ثنائى الزمالك بشكل نهائي من الإصابات التي كانا يعانيا منها وظهر اللاعبان بشكل قوي وجاهزية فنية عالية خلال التدريبات بمعسكر الفريق المغلق المقام حاليا بالسادس من أكتوبر.

وفى سياق مختلف استقر مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة، على تعديل القيمة المالية فى عقد محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض، بعد تم الاتفاق على زيادة قيمة عقده بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق.

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ويحصل عبد الغنى على أقل من مليون جنيه كراتب سنوى منذ ضمه إلى صفوف الزمالك من إف سى مصر وقرر مسئولو النادى الأبيض، رفع القيمة المالية فى عقد اللاعب، إلى 4 ملايين جنيه فى الموسم الواحد مع الزيادة السنوية بعد ذلك، على أن يعقد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى جلسة مع اللاعب خلال الفترة الجارية لتوقيع العقود الجديدة بعدما أصبح "عبد الغني" من الركائز الأساسية بالفريق لذا جاءت رؤية الأبيض بأهمية تعديل عقده.