ميتشو يحرص على تخفيف الحمل البدني للزمالك في المران...

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جدة - عمرو شويل أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خفيفة على هامش المران الصباحي اليوم السبت بمعسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر . فيما حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو على تخفيف الحمل البدني والتأهيلي بالمران الذي استمر لمدة 45 دقيقة حيث احتوى المران على تدريبات خفيفة بالكرة وبعض تدريبات التنس والطائرة بالكرة. Advertisements وسيخوض الفريق مرانا مساء سيتم التركيز خلاله على بعض الجوانب التكتكية وبعض الجمل الخاصة . حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني على الاطمئنان على الجاهزية الفنية للثنائي محمد عبدالغني وعمر السعيد لاعبا الفريق . وتماثلا ثنائى الزمالك بشكل نهائي من الإصابات التي كانا يعانيا منها وظهر اللاعبان بشكل قوي وجاهزية فنية عالية خلال التدريبات بمعسكر الفريق المغلق المقام حاليا بالسادس من أكتوبر.

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