شكرا لقرائتكم صور.. شوقي غريب يحاضر لاعبو المنتخب الأولمبي بالفيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويحرص شوقي غريب علي تدوين بعض ملاحظاته وتوجيه اللاعبين للحل الأمثل في تلك المواقف Advertisements وشاهد الجهاز الفني للمنتخب تحت 23 عاما تلك المباريات أكثر من مره وتعرف علي نقاط القوه والضعف في الفريق المالي وتحدث الكابتن شوقي غريب مع اللاعبين قبل محاضرة الفيديو مؤكدا أننا دخلنا مرحلة الجد وطالب الجميع بالتركيز سواء في المحاضرات أو التدريبات

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