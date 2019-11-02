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صور.. شوقي غريب يحاضر لاعبو المنتخب الأولمبي بالفيديو...

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جدة - عمرو شويل  

 

 

ويحرص  شوقي غريب علي تدوين بعض ملاحظاته  وتوجيه اللاعبين للحل الأمثل في تلك المواقف 

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وشاهد الجهاز الفني للمنتخب تحت 23 عاما  تلك المباريات أكثر من مره وتعرف علي نقاط القوه والضعف في الفريق المالي 

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 وتحدث الكابتن شوقي غريب مع اللاعبين قبل محاضرة الفيديو مؤكدا أننا دخلنا مرحلة الجد وطالب الجميع بالتركيز سواء في المحاضرات أو التدريبات

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