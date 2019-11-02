شكرا لقرائتكم ميتشو يضم 3 ناشئين لمعسكر الزمالك في أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو ثلاثي ناشئين لمعسكر أكتوبر وهم أحمد عيد وحسام عبدالمجيد مواليد 2001 ومحمد طارق مواليد 2002 .

وشارك الثلاثي مع فريقهم أمس أمام حرس الحدود ببطولة الجمهورية للناشئين ومن المقرر أن يشاركوا في تدريبات الفريق مساء اليوم .

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فيما سمح الجهاز الفني بعودة الثلاثي يحيى مفتاح ويوسف مرعي ويوسف محمود لفريق الناشئين مواليد ١٩٩٩ للمشاركة معه في لقاءه أمام إنبي غدا ببطولة الجمهوريه للناشئين.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني على الاطمئنان على الجاهزية الفنية للثنائي محمد عبدالغني وعمر السعيد لاعبا الفريق .

وتماثلا ثنائى الزمالك بشكل نهائي من الإصابات التي كانا يعانيا منها وظهر اللاعبان بشكل قوي وجاهزية فنية عالية خلال التدريبات بمعسكر الفريق المغلق المقام حاليا بالسادس من أكتوبر.