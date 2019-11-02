شكرا لقرائتكم حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته على انستجرام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل حازم إمام ، نجم نادي الزمالك السابق، بعيد ميلاد ابنته الصغرى بفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" . و يعتبر حازم إمام من نجوم الجيل الذهبي لنادي الزمالك و منتخب مصر، و الذي ساهم في العديد من الأهداف و البطولات ، حيث حقق درع الدوري المصري 4 مرات ، كأس مصر مرتين ، دوري ابطال أفريقيا مرتين ، السوبر الأفريقي مرة واحدة ، كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة .

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