شكرا لقرائتكم الفرنسي انيلكا فى مران الأهلى بمعسكر دبي فى الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتواجد الفرنسي انيلكا في مران الأهلي، على هامش زيارته للإمارات، وحرص على حضور المران .

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وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم، واشتمل على جانب بدني وبعض الفقرات الفنية، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمرحلة الهامة المقبلة.

وضمت قائمة الأهلى فى معسكر دبى تضم 25 لاعبا وهم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولى وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.