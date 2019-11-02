شكرا لقرائتكم زيزو يوجه رسالة إلى الزمالك عقب اجرائه الرباط الصليبي فى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم لنادى الزمالك على توجيه الشكر إلى نادى الزمالك وادارته بعدما حرصوا على الاطمئنان عليه بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي بألمانيا مؤخرا .

ووجه زيزو الشكر إلى مجلس الإدارة الأبيض لدعمهما المعنوي له وكذلك جماهير الزمالك التي حرصت على التواصل معه للاطمئنان عليه .

ومن المقرر أن يخضع زيزو بعد غدا الاثنين لفحص طبي من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة بعدها يحدد موعد عودته إلى القاهرة.

ووصل الدكتور محمد عيد إلى ألمانيا أمس الأول لمصاحبة اللاعب فى فترة علاجه حتى موعد العودة إلى القاهرة.

Advertisements