شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يواجه المقاصة ودياً الخميس المقبل على الدفاع الجوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأجل اتحاد الكرة ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.
فيما يلتقى فى الثالثة عصر اليوم السبت فريق الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري، حيث يلاقى نظيره الإنتاج الحربى على استاد الإسماعيلية.
وخسر الإنتاج الحربى من بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدوري، فيما يستعد لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر الجارى.
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