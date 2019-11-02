شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يواجه المقاصة ودياً الخميس المقبل على الدفاع الجوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على مواجهة فريق المقاصة ودياً الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوى فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري .

وأجل اتحاد الكرة ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

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فيما يلتقى فى الثالثة عصر اليوم السبت فريق الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري، حيث يلاقى نظيره الإنتاج الحربى على استاد الإسماعيلية.

وخسر الإنتاج الحربى من بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدوري، فيما يستعد لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر الجارى.