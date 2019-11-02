شكرا لقرائتكم محمد أبو جبل يشارك فى تدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتماثل حارس الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعد فترة من غيابه عن القلعة البيضاء عقب تلك الإصابة.
وتعرض الحارس لإصابة في الفترة الماضية تسببت في استبعاده من مباريات الفريق المحلية والأفريقية قبل أن ينتظم في المعسكر الحالي وشارك الحارس في التدريب الصباحي اليوم .
ويعكف لاعبو الزمالك حاليا داخل معسكرًا مغلقا حاليا ، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر أستعدادا لخوض المنافسات المقبلة فى الدورى والبطولة الافريقية ، حيث يرتبط بمواجهة إنبى، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى، كما سيخوض مباراة أمام مازيمبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 29 من نوفمبر الجارى.
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