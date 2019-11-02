شكرا لقرائتكم ضياء عبد الصمد يرحل عن الداخلية بعد أول خسارتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جهته قال اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة بنادي الداخلية، أن قبول استقالة ضياء عبد الصمد لا يقلل من قيمته مشيراً إلى أن الحظ عانده في أول مباراتين وأن الإدارة تثق في اللاعبين وفي قدرتهم على العودة إلى الدوري الممتاز.
وأضاف المشرف على فريق الكرة بنادي الداخلية أن هشام زكريا يحظى بثقة كبيرة من الإدارة وهو باقي مع الفريق لتحقيق حلم الصعود وسيكون مدرب الداخلية بعد العودة للمتاز أيضاً.
وتولي ضياء عبد الصمد تدريب الداخلية خلفاً لعلاء عبد العال بعد الهبوط إلى دوري القسم الثاني بالموسم الماضي.
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