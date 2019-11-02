شكرا لقرائتكم فيديو.. جهاز الزمالك يوجه رسالة لـ"زيزو" بعد غضبه عقب جراحة الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، على توجيه رسالة إلى محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق الأبيض عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبى.

وكان "زيزو" قد خضع لجراحة الرباط الصليبى، مساء الخميس الماضى، حيث أصيب اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراة مصر للمقاصة، التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements

ومن المقرر أن يعود "زيزو" إلى القاهرة، يوم الإثنين المقبل، قادماً من ألمانيا، بعد الجراحة التى خضع لها حيث رافقه محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض ثم عاد إلى القاهرة بعد خضوع اللاعب للجراحة.

وجاءت رسالة جهاز الزمالك إلى زيزو لدعمه خاصة بعد غضبه فى الرسالة التى نشرها عبر حسابه على موقع "انستجرام" والتى قال فيها إنه يشكر بعض لاعبى النادى القدامى الذى لم يتذكروه ويقومون بدعم لاعبين فى أندية أخرى ولا يتذكروه، لتأتى رسالة جهاز الزمالك بقيادة الصربى ميتشو باللغة العربية لدعم اللاعبين فى الفترة الصعبة الذى يمر بها بعد خضوعه لجراحة الصليبى كما حرص لاعبو الزمالك على تسجيل أيضا فيديو رسالة لدعم زيزو فى معسكر الفريق الأبيض.