شكرا لقرائتكم هل يتولى أحمد سامى تدريب الترسانة ؟ المدرب يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد سامى المدير الفنى السابق لفريق النجوم على الأنباء التى تداولت بشأن وجود مفاوضات معه لتولى تدريب الترسانة خلفاً لعلاء ميهوب الذى رحل بعد أول هزيمة له فى دورى الدرجة الثانية.

قال سامى أن لا صحة للأنباء التى ترددت بشأن تدريبه للترسانة مؤكدا أنه سبق وتلقى عدة عروض من بعض أندية الدرجة الثانية ولكنه رفضها بشكل نهائى رغم الإغراءات المالية التى قدمت له، مشيراً إلى أن هناك بعض الأشخاص يستغلون اسمه فى التفاوض مع هذه الأندية دون العودة اليه وهذا هو سبب تردد اسمه خلال الأيام الماضية لتولى مسئولية بعض فرق الدرجة الثانية وهو ما يتنافى مع الحقيقة.

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وقال مدرب النجوم السابق أنه يحترم كل الأندية المصرية ويقدرها ولكنه يخطط لحياته المهنية بالشكل الذى يخدم مستقبله فى التدريب.

اختتم سامى كلامه بأن هناك عروض من بعض أندية الدورى الممتاز مازال يفاضل بينها لإختيار المناسب منها فى المرحلة المقبلة خاصة وأنه يسعى إلى صنع تجربة تدريبة جديدة على الكرة المصرية خلال الفترة القادمة.