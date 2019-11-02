شكرا لقرائتكم المدربون السعوديون يحظون بفترات معايشة مع غوارديولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع معهد إعداد القادة يوم السبت اتفاقية مع الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لإتاحة الفرصة للمدربين السعوديين بقضاء فترات معايشة مع الرجل المتوج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين.

وسيحضر بيب غوارديولا لاعب برشلونة وروما وبريشيا السابق إلى معهد إعداد القادة في الرياض في الفترة المقبلة لإلقاء محاضرة على المدربين السعوديين.

وقال معهد إعداد القادة في بيان: تأتي الاتفاقية نظراً للخبرة التي يمتلكها غوارديولا في مجال التدريب الحديث، وتجاربه الناجحة في جمع الأندية التي تولى تدريبها، وحصوله على العديد من الجوائز التدريبية في جمع الأندية التي دربها، وحصوله على العديد من الجوائز المختلفة من أبرزها أفضل مدرب في العالم، بعد قيادته برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي، لأغلى البطولات بانتهاجه أسلوب الاستحواذ الهجومي، وكرة القدم الشاملة الذي عرف به في كافة محطاته التدريبية.