شكرا لقرائتكم بيرهوف: لوف هادئ.. ولا يهتم بالضغوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب أوليفر بيرهوف، المدير الإداري لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، عن اعتقاده بأن يواخيم لوف، المدير الفني للمانشافت يتمتع بقدر كبير من الهدوء رغم الضغوط الواضحة التي يتحملها بسبب النتائج.

وفي مقابلة من المقرر أن تذيعها محطة "سكاي سبورت" يوم الاثنين، قال بيرهوف: لوف يعرف بالطبع أنه فقد بالتأكيد جزءا معينا من الثقة الآن وأن عليه أن يحقق نتائج، لكنني دائما أراه هادئا للغاية، وقد عايشته في العديد من المواقف وبعضها مواقف ضغط أثناء البطولات وكذلك عند اتخاذ قرارات تتعلق باختيارات واستبعاد لاعبين.

وأضاف بيرهوف أن لوف لم يلتفت إلى دعوات مشجعين للمنتخب الألماني تطالب برحيله أثناء مباراة ألمانيا أمام إستونيا في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 التي ستقام الصيف المقبل.

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وأوضح بيرهوف: هذه بالفعل هي اللحظات التي تجعله قويا، لأنه يحتفظ عندئذ بالهدوء ويفكر في الأمر المعروض أمامه وليس في اتخاذ قرارات شعبية. وذلك بعدما ثارت نقاشات مؤخرا بشأن قرار لوف بعدم إعادة ماتس هوملز، الذي استبعده لوف من المنتخب، بعد إصابة المدافع نيكلاس شول.

ويلتقي المنتخب الألماني في مدينة مونشنغلادباخ، نظيره من بيلاروس في السادس عشر من الشهر الجاري، وبعد ذلك بثلاثة أيام، يلتقي المانشافت نظيره إيرلندا الشمالية في فرانكفورت، في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2020، ومن المرجح أن الفوز على بيلاروس سيمنح المنتخب الألماني بطاقة التأهل لنهائيات البطولة.

وكانت بداية المنتخب الألماني الذي يطغى عليه العنصر الشبابي في تشكيله الجديد، واعدة في مستهل العام، لكنه عاد وقدم مباريات متوسطة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.