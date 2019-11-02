كتب: ضياء السقا
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيله، الذي سيواجه به أستون فيلا، في الخامسة مساء اليوم، في إطار الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي.
وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح، أساسيا بعد تعافيه من إصابة الكاحل.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون
الوسط: لالانا، فيجنالدوم، هندرسون
الهجوم: ماني، محمد صلاح، فيرمينو
تشكيل أستون فيلا
على الجانب الأخر، أعلن دينيسي سميث، عن تشكيل استون فيلا.
ويتواجد النجم المصري تريزيجيه، أساسيا، بينما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالتالي:
توم هيتون
فريدريك جولييرت - بيورن انجلز - نيرون منجس - ماثيو تارجيت
مارفيلوس تاكامبا
محمود حسن تريزيجيه - دوجلاس لويز سواريس - جون ماكين - الغازي
ويسلي موراييس
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ليفربول وأستون فيلا الرسمي.. تعرف على موقف صلاح وتريزيجيه والمحمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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